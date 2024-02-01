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رياضة

الجزائري غربال حكما لمباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا

عمر سلامي
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الجزائري غربال حكما لمباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا
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مصطفى غربال

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بين الكونغو الديمقراطية وغينيا.
وسيساعد الحكم مصطفى غربال مواطنيه مقران قوراري، كمساعد أول، وأكرم زرهوني، مساعد ثاني.

وتلعب مباراة ربع نهائي “كان” كوت ديفوار، بين الكونغو الديمقراطية وغينيا، سهرة الجمعة، بداية من الساعة التاسعة، بملعب الحسن واتارا.

ويفتتح الدور ربع النهائي هذا الجمعة، بمباراة ستجمع بين نيجيريا وأنغولا، بداية من الساعة السادسة مساء، بملعب فليكس بوانيي.

وأدار الحكم غربال مباراة واحدة منذ بداية “الكان”، ويتعلق الأمر بالقمة التي جمعت بين نيجيريا وكوت ديفوار في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي المواجهة التي أدارها الحكم الجزائري بامتياز.

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