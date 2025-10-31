-- -- -- / -- -- --
الجزائري غربال ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حكم في العالم

مصطفى غربال

يتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حكم في العالم لسنة 2025.

وتمنح جائزة أفضل حكم في العالم منذ 1987 من طرف الاتحادية الدولية لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حكم في العالم لسنة 2025،  أيضا، 24 حكما من القارات الخمسة، من بينهم الألماني فيليكس تسواير، البولندي شيمون مارشينياك، البرازيلي ويلتون سامبايو والموريتاني دحان بايدا.

وسيعلن عن اسم الفائز بهذه الجائزة يوم 10 ديسمبر المقبل، حسب ما أفادت به الهيئة الدولية.

ويحمل غربال الشارة الدولية منذ 2014، وشارك خلال السنة الجارية في عدة منافسات كبرى، من بينها كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 ولقاءات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كما يتواجد الحكم الجزائري، ضمن قائمة الحكام الذين اختارتهم الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” لإدارة مباريات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، إلى جانب مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 المقررة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

