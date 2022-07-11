الجزائري فرحات فزيل يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للملاكمة

الانتخابات يوم 16 جويلية بالجزائر بحضور رئيس الاتحاد الدولي

أكدت مصدر مقرب من وزارة الشباب والرياضة أن الجمعية العامة الانتخابية للإتحاد الافريقي للملاكمة ستجرى رسميا بالجزائر يوم 16 جويلية الجاري بمرشحين الجزائري فرحات فزيل ورئيس رئيس الإتحاد الكاميروني برتراند مندوجي،بعد انسحاب ورئيس الإتحاد الأوغندي موسى موهانجي.

ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الافريقي تسع أعضاء يمثلون بوتسوانا، وبوركينافاسو، وغينيا، والمغرب والنيجر، وجنوب إفريقيا، والسينغال.

ويصل في الساعات القادمة إلى الجزائر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف، لحضور الجمعية العامة الانتخابية لانتخاب رئيس جديد خلفا للمغربي محمد مستحسان، ومن المنتظر أن يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وشخصيات رياضية أخرى.

وكانت رياضة الملاكمة قد شرفت الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث احتلت المركز الأول ضمن 18 دولة شاركت في الدورة حيث شارك 15 رياضيا توج 13 منهم بميداليات، 5 ذهبيات، 5 فضيات، و3 برونزيات. ويشارك في الجمعية العامة 54 عضوا يمثلون الجمعية العامة للاتحاد الافريقي للملاكمة لاختيار رئيس جديد لمدة أربع سنوات.

وحسب مصدر الشروق، فإن تحضيرات الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي للملاكمة تسير في أحسن الظروف لإنجاح الجمعية العامة الانتخابية التي من المقرر أن تجرى بفندق الأوراسي وسط مدينة الجزائر،حيث راسلت الجزائر كل أعضاء الجمعية العامة ووجهت لهم دعوات لحضور الجمعية العامة ووعدتهم بتسهيلات مباشرة بعد وصولهم إلى الجزائر إلى غاية مغادرتهم.

وسيعقد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف ندوة صحفية للحديث عن الجمعية العامة الانتخابية ومستقبل رياضة الملاكمة في عهدته التي تمتد إلى أربع سنوات.