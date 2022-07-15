الجزائري فرحات فزيل يترشح لرئاسة الكونفدرالية

الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية للملاكمة

ترشح رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، نور الدين فرحات فزيل، لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للعبة، بمناسبة المؤتمر الانتخابي المقرر صبيحة اليوم السبت بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وسيكون الجزائري فزيل في سباق التنافس على كرسي الرئاسة ضد الكاميروني بيرتر اندميندوغا، رئيس الاتحادية الكاميرونية للملاكمة وعضو سابق بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، وكذا الأوغندي موزيسموهانغي، بينما ترشح تسعة أعضاء لعضوية المكتب التنفيذي للهيئة القارية.

ويتعلق الأمر بكل من ايران نتيلامو (بوتسوانا)، ايريك ندايشيمي (بورندي)، الفا امادو بالدي (غينيا)، نبيل حيلمي (موريتانيا)، ويسا زبيدة (المغرب)، ايسوفو عبدو ملام (نيجيريا)، ازاميا اومو اجيجي (نيجر)، سيابوللا سيسيل نكاوالو (جنوب إفريقيا) وانتا غيي (السنغال). وسيتم خلال الموعد الانتخابي بالجزائر، مراجعة لوائح الهيئة القارية للملاكمة.

وسيتحصل الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية للملاكمة بصفة آلية على مقعد باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للتخصص، ووفق لوائح الهيئة القارية، يكون مقر الهيئة القارية للملاكمة في البلد الأصلي للرئيس المنتخب.

للتذكير، فإن الجزائر فقدت رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للملاكمة في 2014 لفائدة الطوغوليكيلايني بايور، الذي خلف الجزائري عبد الله بسالم (1992-2014).

وعقب معاقبته في سبتمبر 2017 من طرف لجنة الانضباط للاتحاد الدولي للملاكمة، ترك الطوغولي منصبه إلى المغربي محمد مستحسن. وانتخب فرحات فزيل على رأس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، شهر مارس 2021 للعهدة الأولمبية التي تدوم أربع سنوات، كما يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.