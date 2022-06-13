الجزائري فرحات يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للملاكمة

الانتخابات ستجرى بالجزائر شهر جويلية القادم

علمت الشروق من مصادر مقربة من وزارة الشباب والرياضة أن الجزائر ستحتضن في الفترة ما بين 14 إلى 17 جويلية المؤتمر الإفريقي للملاكمة، والذي سيعرف ترشح الرئيس عبد النور فرحات لرئاسة الاتحاد الإفريقي للملاكمة خلفا لرئيس الاتحاد الافريقي الحالي المغربي الدكتور محمد مستحسن.

قال مصدر مقرب من وزارة الشباب والرياضة أن رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة عبد النور فرحات قدم رسميا ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي، في المؤتمر الإفريقي الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة ما بين بين 14 إلى 17 جويلية، خلفا للمغربي الذي منعه الاتحاد الدولي من الترشح لعهدة جديدة.

وسينافس رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة، مرشحان، واحد من أوغندا، والثاني من الكاميرون، حيث يملك حظوظا كبيرة للفوز بمنصب الرئيس.

نفس المصدر أضاف أنه لأول مرة في تاريخ الملاكمة الجزائرية ينعقد مؤتمر انتخابي أفريقي في الجزائر سيعمل في حال تتويجه بنقل الاتحاد الإفريقي من المغرب إلى الجزائر.

ومن المنتظر أن يحل بالجزائر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي، عمر كريمليف

بدعوة من اللجنة الأولمبية الجزائرية من أجل تحضير هذا الحدث الإفريقي الهام، الذي من المحتمل جدا أن يجرى بفندق الأوراسي، وسيكون فرصة للجزائر من أجل الظفر بمقعد في الاتحاد الدولي لملاكمة، وإعادة الجزائر إلى الهيأت الإفريقية وهو المسعى الذي يعمل كل الرياضيين لتحقيقه.

وفي نفس السياق، قال محدث الشروق أن المرشح فرحات يكون قد راسل رسميا الوزير سبقاق وأعلمه بالخطوات المتبعة من أجل إنجاح المؤتمر والفوز بالانتخابات والعمل مستقبلا على ترقية هذه الرياضة محليا، وأفريقيا.