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المنتخب الوطني لكرة اليد

الجزائري مسعود بركوس يغادر إيستر ويلتحق بـ ديجون الفرنسي

ع. ع
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الجزائري مسعود بركوس يغادر إيستر ويلتحق بـ ديجون الفرنسي

انضم الدولي الجزائري لكرة اليد، مسعود بركوس، بصفوف نادي ديجون متروبول لكرة اليد قادما من فريق ايستر بروفانس الفرنسي، حسبما أعلن عنه النادي الناشط في القسم الممتاز الفرنسي في بيان نشره مساء السبت على صفحته الرسمية “فايسبوك”.

وكتب نادي ديجون: “مدافع أيسر قادما من إيستر وزميل باستيان في المنتخب الجزائري. مسعود بركوس يحل بفريقنا ديجون. مرحبا بمسعود”.  والتحق بركوس (34 سنة)، بمواطنه وزميله في الفريق الوطني باستيان خربوش الذي التحق بديجون عام 2020 قادما من نادي بونتو كومبو.

ونقل نفس المصدر تصريح لبركوس:”أنا سعيد بالالتحاق بنادي ديجون خلال هذا الموسم الجديد. أنا متشوق لاكتشاف قاعة ومدينة ديجون. كونوا كثيرين لمساندتنا طوال الموسم، متمنيا بلوغ كل أهدافنا”.

وكان بركوس قد التحق بنادي إيستر بروفانس في شهر فيفري 2021 بعقد يمتد لموسمين، قادما من المجمع البترولي (مولودية الجزائر حاليا). وكان ابن مدينة بطيوة الذي يملك 175 مشاركة دولية مع المنتخب الوطني، لعب مع بعض الأندية العربية في بعض الدورات الدولية من بينها بطولة العالم للأندية رفقة السد القطري عام 2013، وفي البطولة الإفريقية للأندية رفقة نادي الزمالك المصري (2017).

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