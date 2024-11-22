جائزة أحسن حكم عالمي لسنة 2024:

يتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ضمن قائمة الحكام المرشحين للقب أحسن حكم عالمي لسنة 2024، حسب القائمة التي كشفت عنها الاتحادية الدولية لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.

الحكم غربال الذي يعتبر من أحسن حكام القارة الإفريقية، أدى خلال سنة 2024 مشوارا جيدا، بإدارته بامتياز نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي التونسي والأهلي المصري بملعب حمادي العقربي برادس (تونس).

وعلى الصعيد الوطني أدار مصطفى غربال (حكم دولي منذ 2014) الطبعة ال 57 لنهائي كاس الجزائر لكرة القدم بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد (0-1).

بالإضافة للحكم غربال، تضمنت قائمة الحكام المختارين لجائزة أحسن حكم عالمي لسنة 2024، تسعة عشرة (19) حكما آخر من بينهم الموريتاني بيدا دهان، الفرنسيان فرانسوا ليتيكسيي وكليمان توربان، الألماني فليكس زواير، سلافكو فنسيتش من سلوفينيا، دانيال أورساتو (إيطاليا) – مايكل أوليفر (انجلترا) والأنجليزي أنطوني تايلور.

وسيتم تسليم جائزة أحسن حكم عالمي في شهر جانفي المقبل، حسب ما أكدته الاتحادية المعنية. وكان البولوني سزيمون مارسينياك آخر متوج بها بعد إدارته لنهائي كأس العالم-2022 بقطر بين الأرجنتين وفرنسا.