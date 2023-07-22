الجزائري مولى يتأهل إلى الأولمبياد وتريكي يتألق

تأهل العداء الجزائري سليمان مولى، إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما حل وصيفا في سباق 800 متر بتجمع موناكو، المحطة التاسعة من الدوري الماسي.

وحلّ مولى في المركز الثاني بتوقيت قدره دقيقة و43 ثانية و40 جزءا من المئة، ليضمن بذلك التواجد في الألعاب الأولمبية.

واحتل الجزائري جمال سجاتي، الذي ضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024، في وقت سابق، المركز الرابع بتوقيت قدره دقيقة و43 ثانية و88 جزءا من المئة.

فيديو | العداء الجزائري سليمان مولى يتأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعدما حل وصيفا لسباق 800 متر بتجمع موناكو المحطة التاسعة من الدوري الماسي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/TvhI9Jxoa5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2023

وإلى جانب مولى وسجاتي، ضمن الجزائري الآخر محمد طاهر ياسر تريكي القفز الثلاثي المشاركة في أولمبياد باريس، بعد تحقيقه لسادس نتيجة عالمية هذا الموسم.

وحقق تريكي، الجمعة، أفضل نتائجه هذا الموسم في مسابقة القفز الثلاثي، وذلك خلال تجمع موناكو، المحطة التاسعة من الدوري الماسي.

وسجل تريكي وثبة قدرها 17 مترا و32 سنتيمترا، وكان العداء الجزائري قد حقق خلال الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر قفزة بلغت 17 مترا و30 سنتيمترا.