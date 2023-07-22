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رياضة

الجزائري مولى يتأهل إلى الأولمبياد وتريكي يتألق

عمر سلامي
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الجزائري مولى يتأهل إلى الأولمبياد وتريكي يتألق
ح.م
العداء الجزائري مولى يحل وصيفا ويتأهل إلى الأولمبياد

تأهل العداء الجزائري سليمان مولى، إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما حل وصيفا في سباق 800 متر بتجمع موناكو، المحطة التاسعة من الدوري الماسي.

وحلّ مولى في المركز الثاني بتوقيت قدره دقيقة و43 ثانية و40 جزءا من المئة، ليضمن بذلك التواجد في الألعاب الأولمبية.

واحتل الجزائري جمال سجاتي، الذي ضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024، في وقت سابق، المركز الرابع بتوقيت قدره دقيقة و43 ثانية و88 جزءا من المئة.

وإلى جانب مولى وسجاتي، ضمن الجزائري الآخر محمد طاهر ياسر تريكي القفز الثلاثي المشاركة في أولمبياد باريس، بعد تحقيقه لسادس نتيجة عالمية هذا الموسم.

وحقق تريكي، الجمعة، أفضل نتائجه هذا الموسم في مسابقة القفز الثلاثي، وذلك خلال تجمع موناكو، المحطة التاسعة من الدوري الماسي.

وسجل تريكي وثبة قدرها 17 مترا و32 سنتيمترا، وكان العداء الجزائري قد حقق خلال الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر قفزة بلغت 17 مترا و30 سنتيمترا.

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