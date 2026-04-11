الجزائري ميلود حمدي يتفق مع نادي الاتحاد السكندري

توصل المدرب الجزائري ميلود حمدي لاتفاق مع إدارة الاتحاد السكندري المصري، لتولي مهمة تدريب النادي.

وقال المدرب حمدي في تصريح لـ”كورة بليس”: “بالفعل توصلت لاتفاق مع إدارة النادي السكندري، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “سأصل اليوم أو غدا الأحد لأبدأ مشواري مع الفريق”.

واستقر مسؤولو الاتحاد السكندري على الاتفاق مع ميلود حمدي، بعدما تواصلوا في وقت سابق مع عدد من المدربين، على غرار عبد الحق بن شيخة والتونسي نبيل الكوكي.

وسيعمل المدرب المساعد أيمن عبد العزيز مع المدرب حمدي، وسيتم الإعلان الرسمي عن الطاقم الفني للفريق خلال الساعات القادمة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة.