الجزائري هشام حمودي يحقّق ابتكارا عالميا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد

نجح الكيميائي الجزائري الدكتور هشام حمودي، في ابتكار أسلوب جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد، بالاعتماد على التجميع الذاتي الجزيئي.

وعمل الدكتور حمودي على هذا الابتكار، مع فريقه البحثي في معهد بحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة القطرية.

وحسب ما أوضحته الجامعة على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء، فإن هذا الأسلوب المبتكر في الطباعة ثلاثية الأبعاد:

يدمج بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي، مع تكنولوجيا التصنيع المضافة، لإنتاج نوع جديد من المواد المعدنية العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة. وهو ما يمهّد الطريق لتطوير أجهزة وأنظمة جديدة ذات وظائف متقدمة ومعززة. مثل إطلاق جيل جديد من الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية.

ويشغل هشام حمودي، خرّيج جامعة باتنة في الجزائر الذي يحمل شهادة دكتوراه في الكيمياء من جامعة باريس، منصب كبير باحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة منذ العام 2015.