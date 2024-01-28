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رياضة

الجزائري ولد علي مدربا جديدا لمنتخب اليمن

عمر سلامي
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الجزائري ولد علي مدربا جديدا لمنتخب اليمن
أرشيف
نور الدين ولد علي

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، تعيين الجزائري نور الدين ولد علي مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد اليمني أن المدرب الجزائري وقع عقداً يمتد لمدة عام، بعد مفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات الماضية.

وأوضح الاتحاد أن ولد علي سيباشر مهام عمله من اليمن وفقا لما نص عليه العقد، لكي يتمكن من متابعة النشاط الكروي في مختلف المحافظات واختيار اللاعبين للانضمام للمنتخب.

كما يقود ولد علي التربص التحضيري للمنتخب اليمني، المقرر له بداية شهر فيفري المقبل.

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