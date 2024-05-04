الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

فاز الدراج الدولي الجزائري ياسين حمزة بالمرحلة الرابعة من طواف البنين 2024.

وقطع حمزة المتأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 مسافة المرحلة 97,2 كلم، في ظرف زمني قدره 2سا05د16ثا.

وحلّ زاكي بودار في المركز العاشر، وأسامة ميموني في المركز الـ26، واحتل عزالدين لعقاب المركزالـ27.

ودخل كل من حمزة عماري في المرتبة الـ 43 واسلام منصوري في المركز الـ48.

ويعد هذا الفوز الثالث للدراجين الجزائريين في هذا الطواف، بعد تتويج عزالدين لعقاب بالمرحلة الأولى، وحمزة عماري بالثانية، ودخل اسلام منصوري في المرتبة الثانية في المرحلة الثالثة.

وسيخوض المتسابقون، السبت، المرحلة الخامسة والأخيرة للطواف على طول 154,3 كلم.