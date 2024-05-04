-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

عمر سلامي
  • 89
  • 0
الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين
ح.م
حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

فاز الدراج الدولي الجزائري ياسين حمزة بالمرحلة الرابعة من طواف البنين 2024.

وقطع حمزة المتأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 مسافة المرحلة 97,2 كلم، في ظرف زمني قدره 2سا05د16ثا.

وحلّ زاكي بودار في المركز العاشر، وأسامة ميموني في المركز الـ26، واحتل عزالدين لعقاب المركزالـ27.

ودخل كل من حمزة عماري في المرتبة الـ 43 واسلام منصوري في المركز الـ48.

ويعد هذا الفوز الثالث للدراجين الجزائريين في هذا الطواف، بعد تتويج عزالدين لعقاب بالمرحلة الأولى، وحمزة عماري بالثانية، ودخل اسلام منصوري في المرتبة الثانية في المرحلة الثالثة.

وسيخوض المتسابقون، السبت، المرحلة الخامسة والأخيرة للطواف على طول 154,3 كلم.

مقالات ذات صلة
الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

هذا هو ملعب مباراة “سوسطارة- الكناري”

هذا هو ملعب مباراة “سوسطارة- الكناري”

بِالفيديو: أحدث صور الملعب “الافتراضي” لِمُباراة أوغندا والجزائر

بِالفيديو: أحدث صور الملعب “الافتراضي” لِمُباراة أوغندا والجزائر

رفع الحظر عن تنقل أنصار الفريقين

رفع الحظر عن تنقل أنصار الفريقين

رجل أعمال تركي يستعدّ لِشراء أسهم الفريق الذي يضمّ سوداني

رجل أعمال تركي يستعدّ لِشراء أسهم الفريق الذي يضمّ سوداني

بن شيخة قد يقود مشروع الشباب وهجرة جماعية منتظرة للاعبين

بن شيخة قد يقود مشروع الشباب وهجرة جماعية منتظرة للاعبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد