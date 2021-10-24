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رياضة
سباق الدراجات مونديال 2021 على المضمار

الجزائري ياسين شعلال يحتل المركز الـ24 

ع. ع
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الجزائري ياسين شعلال يحتل المركز الـ24 

احتل الدارج الجزائري ياسين شعلال المركز الـ24 في سباق “لومنيوم”، لحساب بطولة العالم 2021 للدراجات على المضمار المتواصلة فعالياتها بمدينة روبي الفرنسية.

وعادت الكلمة في هذا السباق للبريطاني ايتان هايتر، الذي حصد مجموع (1000 نقطة)، متقدما على النيوزيلاندي أرون غات (900 نقطة) والايطالي إيليا فيفيان (800 نقطة)، وكان ياسين شعلال (26 سنة) قد أنهى سباق “سكراتش” في المركز الـ20، وفي منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أبدى الدارج الجزائري “تأسفه الشديد” لنتيجته المتواضعة في اختصاص “سكراتش”، والتي بررها بخطأ في التموقع انعكس سلبا على نتيجته النهائية في هذا السباق، وكانت بطولة العالم 2021 قد انطلقت يوم الأربعاء بمضمار مدينة روبي الفرنسية بمشاركة نوعية ضمت خيرة الدارجين على مستوى العالم.

وفي الطبعة الأخيرة من المونديال، التي جرت فعاليتها بمدينة برلين الألمانية (2020)، كان شعلال قد اكتفى باحتلال المركز الـ17 في السكراتش، قبل أن يواصل المنافسة باحتلال المركز الـ22 في سباق النقاط، وهي النتيجة التي لم تكن كافية للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو.

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