الجزائر أحسن منتخب عربي في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

نالت الجزائر تسع ميداليات، في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى التي أُسدل ستارها بِجزر موريس مساء الأحد.

وتموقع المنتخب الوطني الجزائري لِألعاب القوى لدى الجنسَين في المركز الرابع، ضمن لائحة الترتيب النهائي. بعد أن حصد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة. في جدول تصدّرته كينيا ثم حلّت جنوب إفريقيا ثانية وجاءت نيجيريا في المركز الثالث(لاحظ الجدول المُدرج أدناه).

ومنح الذهبَ للجزائر كلّ من العدّاءين: أمين بوعناني (110م حواجز)، وسليمان مولى (800م)، وهشام بوحنون (القفز العالي)، ومهدي عمّار روانة (القفز بِالزانة)، والعربي بورعدة (العشاري). بينما نال الفضّة كلّ من: إبراهيم لهولو (400م موانع)، وهشام شرابي (القفز بِالوزانة)، وزينة بوزبرة (رمي المطرقة). وافتكّ الميدالية البرونزية ياسر تركي (القفز الثلاثي).

وشاركت ألعاب القوى الجزائرية في بطولة إفريقيا نسخة جزر موريس، بـ 14 عدّاءً (11 لدى الذكور والبقية في صنف الإناث).

وكانت النخبة الوطنية قد تموقعت ثامنة، في الطبعة الماضية عام 2018 بِنيجيريا، بعد أن نالت ذهبيتَين وبرونزية واحدة.

ويُمكن لِعدّاءي المنتخب الوطني لدى الجنسَين، أن يُشرّفوا ألعاب القوى الجزائرية مُجدّدا. وذلك في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل.

ويحقّ للخماسي الجزائري الذي نال المعدن النّفيس في البطولة الإفريقية، المشاركة في بطولة العالم لِألعاب القوى، المُقرّر تنظيمها بِمدينة يوجين الأمريكية، ما بين الـ 15 والـ 24 من جويلية المقبل.