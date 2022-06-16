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رياضة

الجزائر أفضل منتخب إفريقي وعربي منذ نهاية مارس الماضي

علي بهلولي
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الجزائر أفضل منتخب إفريقي وعربي منذ نهاية مارس الماضي
ح.م
التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني أمام تنزانيا مساء الـ 8 من جوان 2022.

كسب المنتخب الوطني الجزائري خمس درجات، وارتقى إلى الرّتبة العالمية الـ 39 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويُفترض أن تُصدر “الفيفا” التصنيف الجديد، في الـ 23 من جوان الحالي.

وكان “الخضر” في التصنيف الدولي السابق بِتاريخ الـ 31 من مارس الماضي، يتموقعون في المركز الـ 44 عالميا والـ 7 إفريقيا والـ 4 عربيا. فباتوا يحوزون الرّتبة الـ 39 عالميا والـ 5 إفريقيا والـ 3 عربيا.

وساهمت الانتصارات الثلاثة الأخيرة لِرجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، أمام أوغندا وتنزانيا وإيران، في هذا الصّعود ضمن لائحة الترتيب. يُضاف إلى ذلك 3 انتصارات وتعادل لِمنتخب المحلّيين، بِقيادة التقني مجيد بوقرة، أمام كلّ من الطوغو (فوز وتعادل) والنيجر والكونغو الديموقراطية.

وحاز “الخضر” أكبر حصيلة من النقاط في إفريقيا والوطن العربي، منذ آخر تصنيف لـ “الفيفا”. حيث جمعوا 24.94، نظير 16.03 لِبوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني من حيث رصيد النقاط قارّيا، وفلسطين بـ 24.82 على المستوى العربي.

واللافت أن المنتخب الوطني الجزائري أنزل الكاميرون إلى الرّتبة الـ 40 عالميا، بعدما كانت تتموقع في المركز الـ 37!

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