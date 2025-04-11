“الجزائر أفضل من المغرب.. ولا أنشغل بِمواقع التواصل”

بن ناصر يُؤكد

أجرى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مقابلة صحفية، تطرّق فيها إلى جوانب عدّة من مشواره الرياضي.

وينشط متوسط الميدان بن ناصر في نادي أولمبيك مرسيليا منذ مطلع فيفري الماضي، معارا حتى الصيف المقبل. وهناك بِفرنسا سألته جريدة “لا بروفونس”.

وأبدى بن ناصر اعتزازه بِارتداء زي “محاربي الصحراء”، وقال إنه فخور بِاختبار تمثيل ألوان الجزائر بدلا من المغرب. بعد أن خاض أول مباراة دولية في سبتمبر 2016، تحت إمرة الناخب الوطني ميلوفان راييفاتس. ويملك الآن رصيد 51 مقابلة.

ونال بن ناصر مع الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا في جويلية 2019، وجائزة أحسن لاعب في هذه البطولة القارّية. ثم بعدها بِشهر ظفر بِعقد احترافي مع نادٍ عملاق ممثّل في ميلان آسي الإيطالي (أحرز معه لقب البطولة والكأس المحلية الممتازة)، وحاز امتياز أحد أفضل لاعبي منصب متوسط ميدان دفاعي في العالم.

ونفى بن ناصر مزاعم أنه ينشغل بِمواقع التواصل الاجتماعي على حساب احترافه كرة القدم، وقال إن حساباته في العالم الافتراضي يُشرف عليها آخرون، بعد التنسيق معهم والموافقة على المضمون. مُشدّدا على أنه لا يتهاون في تشريف ألوان النادي الذي يتعاقد معه رياضيا، مثلما يهتم أيضا بِأسرته.

وعن قضائه فترة عيد الفطر المبارك داخل معسكر نادي أولمبيك مرسيليا، قال بن ناصر إنه غير منزعج لِهذا القرار، وملتزم بِتنفيذ تعليمات المدرب روبيرتو دي زيربي، الذي لجأ إلى منع اللاعبين المسلمين (وغيرهم) من مغادرة مركز التدريبات والالتحاق بأهلهم في الأيام القليلة الماضية، بِسبب النتائج السلبية للفريق.

وعن تراجع مستواه الفني في الآونة الأخيرة، نسب الدولي الجزائري الأمر إلى العمليتين الجراحيتين على مستوى الفخذ والساق، اللّذَين أجراهما في فترة وجيزة، صيف 2023 وخريف 2024، وابتعد بِسببهما عن الميادين لمدة اقتربت من السنة.

لكن إسماعيل بن ناصر يشعر بِتفاؤل، بِخصوص استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني العالي، وقال بهذا الصدد إنه يتعافى ويعود إلى وضعه الطبيعي تدريجيا.