الجزائر أكبر دولة مصدرة لهذه المادة نحو إسبانيا

للشهر السادس على التوالي

تمكنت الجزائر من تثبيت موقعها الريادي كاكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا للشهر السادس على التوالي، مزيحة الولايات المتحدة الامريكية التي ظلت لفترة اكبر ممون للسوق الاسباني بهذه المادة.

وحسب بيانات مشغل الغاز الطبيعي في إسبانيا “اينا غاز”، إطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فان صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي شهر ماي الماضي، بلغت 10267 جيجاوات ساعة وبنسبة 36.3 % من إجمالي واردات مدريد لهذه المادة خلال هذا الشهر، متقدمة على روسيا 22.7 % والولايات المتحدة 13.8 %.

ووفقا لذات المصدر، فقد تصدّرت الجزائر قائمة موردي الغاز إلى اسبانيا خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية، بنسبة 36.1 % متقدمة على روسيا 22.5 % والولايات المتحدة 19.4 %.