-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى هذا البلد

عادل فداد
  • 489
  • 0
الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى هذا البلد

 تمكنت الجزائر من الحفاظ على صدارتها في قائمة مورّدي الغاز الطبيعي إلى إسبانيا للشهر الرابع على التوالي، متقدّمة على روسيا والولايات المتحدة الامريكية ونيجيريا وقطر.

ووفقا لبيانات مشغل الغاز الطبيعي في اسبانيا “اينا غاز”، إطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فقد بلغت صادرات الجزائر خلال شهر أفريل الماضي 12.35 تيراواط/ساعي، من بينها 8.42 تيراواط/ساعي من الغاز الطبيعي، و 3.93 تيراواط/ساعي من الغاز المسال، وهو ما يعادل 46.1% من صادرات إسبانيا من الغاز بنوعيه “العادي والسائل”، والتي بلغت 26.804 تيراواط/ساعي.

وتقدّمت الجزائر على كل من روسيا التي صدّرت ما نسبته 19.9 % والولايات المتحدة الامريكية 08 % ونيجيريا 10 %، في حين لم تسجل قطر عملاق مصدر الغاز المسال في العالم، أي عملية تصدير لإسبانيا خلال هذا الشهر.

مقالات ذات صلة
الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز يزور الجزائر

الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز يزور الجزائر

صيد بحري.. هذا جديد استيراد محركات السفن المستعملة

صيد بحري.. هذا جديد استيراد محركات السفن المستعملة

“الاستثمار مفتاح التنمية المستدامة.. وهكذا كانت لقاءاتنا مع الرئيس تبون”

“الاستثمار مفتاح التنمية المستدامة.. وهكذا كانت لقاءاتنا مع الرئيس تبون”

وزير الصناعة يطالب باستكشاف الأسواق الأفريقية

وزير الصناعة يطالب باستكشاف الأسواق الأفريقية

استيراد 159 ألف سيارة لحد الساعة ولا تساهل مع التجاوزات

استيراد 159 ألف سيارة لحد الساعة ولا تساهل مع التجاوزات

البحرين تريد الاستثمار في هذه القطاعات

البحرين تريد الاستثمار في هذه القطاعات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد