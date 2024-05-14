الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى هذا البلد

تمكنت الجزائر من الحفاظ على صدارتها في قائمة مورّدي الغاز الطبيعي إلى إسبانيا للشهر الرابع على التوالي، متقدّمة على روسيا والولايات المتحدة الامريكية ونيجيريا وقطر.

ووفقا لبيانات مشغل الغاز الطبيعي في اسبانيا “اينا غاز”، إطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فقد بلغت صادرات الجزائر خلال شهر أفريل الماضي 12.35 تيراواط/ساعي، من بينها 8.42 تيراواط/ساعي من الغاز الطبيعي، و 3.93 تيراواط/ساعي من الغاز المسال، وهو ما يعادل 46.1% من صادرات إسبانيا من الغاز بنوعيه “العادي والسائل”، والتي بلغت 26.804 تيراواط/ساعي.

وتقدّمت الجزائر على كل من روسيا التي صدّرت ما نسبته 19.9 % والولايات المتحدة الامريكية 08 % ونيجيريا 10 %، في حين لم تسجل قطر عملاق مصدر الغاز المسال في العالم، أي عملية تصدير لإسبانيا خلال هذا الشهر.