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اقتصاد

الجزائر أكبر مصدّر للغاز إلى اسبانيا في شهر مارس

الشروق أونلاين
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الجزائر أكبر مصدّر للغاز إلى اسبانيا في شهر مارس

تمكنت الجزائر من تصدّر قائمة الدول المورّدة للغاز الطبيعي إلى اسبانيا خلال شهر مارس الماضي، متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية التي تربعت عرش الموردين بعد العقوبات المفروضة اوربيا على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا. 

ووفق ما أكدته صحيفة “آليسبانيول” الإسبانية، في أحدث تقرير لها، أن صادرات الجزائر خلال شهر مارس إلى اسبانيا، بلغت 42 % متجاوزة كل من روسيا 25.7 % والولايات المتحدة الأمريكية 18.2 %.

وقالت الصحيفة ذائعة الصيت، أن تصدّر الجزائر قائمة موردي الغاز الطبيعي إلى اسبانيا خلال هذه السنة، جاءت مدفوعة بوصول خط الأنابيب “ميدغاز”، حيث ارتفع في هذه السنة وحتى شهر مارس الماضي، بنسبة 15.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 25.8 تيراواط ساعة (TWh).

وبالرغم من خفض اسبانيا لوارداتها من الغاز الطبيعي بنسبة 6.6 % خلال شهر مارس الماضي،غير ان الجزائر ظلت محافظة على تصدّر قائمة موردي الغاز الطبيعي إلى مدريد، خلال العام الجاري، بنسبة 33.1 %، تليها الولايات المتحدة 24.5 % وروسيا، وفق بيانات النشرة الإحصائية الخاصة بالصحيفة الإسبانية.

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