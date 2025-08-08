-- -- -- / -- -- --
الجزائر أكبر مورّد لهذه المادة إلى إسبانيا

 حافظت الجزائر على مكانتها كأكبر مورّدٍ للغاز الطبيعي إلى إسبانيا خلال شهر جويلية الماضي، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وحسب بيانات شركة “ايناغاز” الاسبانية، صدّرت الجزائر ما نسبته 32,9 % من احتياجات إسبانيا من الغاز خلال شهر جويلية الماضي، أي ما يعادل10،211 جيجاوات/ساعة (GWh)، منها 9،330 جيجاوات ساعة نقلت عبر أنبوب (Medgaz) و881 جيجاوات ساعة عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

من جهتها سجّلت صادرات الغاز الطبيعي المسال (جي أن أل) الأمريكية ارتفاعا كبيرا في شهر جويلية حيث بلغت 6،389 جيجاوات/ساعة، وهو ما يمثل 20.6 % من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز خلال هذه الفترة، وبزيادة مئوية قدرها 55٪ تقريبا، مقارنة بالغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي وصل إلى البلاد في جوان الماضي.

وعلى المستوى العام، حافظت الجزائر على مكانتها أيضا كأكبر مورّدٍ للغاز الطبيعي إلى إسبانيا خلال السبعة (07) أشهر الماضية، بـ 32 % متبوعة بأمريكا بـ 28.9 %.

