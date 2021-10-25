الجزائر-ألمانيا: اتصالات قائمة لتجسيد شراكات في مجال الطاقات المتجددة

أكد سفير الجزائر ببرلين نور الدين عوام أن الجزائر وألمانيا مهتمتان جدا بشراكة في مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف عوام، في حديث خص به المجلة الألمانية “Afrika-Wirtschaft” في إطار ملف خاص مكرس لشمال إفريقيا أن هناك اتفاقات قائمة على مختلف المستويات من أجل تجسيد الشراكات رابح-رابح، بين البلدين.

وأوضح عوام أن “تطوير فرع الهيدروجين الأخضر يعد محركا تعول عليه الجزائر لإنجاح انتقالها الطاقوي”، مشيرا إلى أن “الشركة الوطنية سوناطراك قد باشرت محادثات مع شركائها الأجانب من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقات في مجال التكرير العضوي و إنتاج الهيدروجين”.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن “الجزائر و ألمانيا جد مهتمتان بشراكة في هذا المجال”، مؤكدا أن “هناك اتصالات قائمة على مختلف المستويات”.

في ذات الصدد، ركز السفير الجزائري على “القدرات الهامة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة و المزايا التي تمنحها بلادنا و كذا قربها من السوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “كل هذه العوامل مجتمعة تمثل حافزا و ضمان لنجاح عمليات الشراكة رابح-رابح”.

وشدد عوام في هذا السياق على أنه “من الضروري أن تتجه الجزائر تدريجيا نحو الطاقات النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والتحضير لانتقالها الطاقوي لآفاق عام 2030، ولا سيما عن طريق الحد من استخدام الطاقات الأحفورية”.

ولدى تطرقه لعدد الشركات الألمانية المتواجدة في الجزائر منها الرائد في مجالها، أكد أن هذا التواجد “يشهد على جاذبية السوق الجزائرية والمزايا المتعددة التي يقدمها”.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع لاسيما أثر الأزمة الصحية على الاقتصاد الجزائري وانعكاساتها على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدبلوماسي أن الجزائر شهدت انخفاض عائداتها والتي تأتي بشكل أساسي من تصدير المحروقات انخفاضًا بنسبة 40 في المائة في عام 2020 مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر6 في المائة.

كما أكد عوام أن إنعاش وتنويع الاقتصاد الجزائري “أولوية مطلقة” ويشكلان “أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للفترة2020-2024”.

وحسب الدبلوماسي فإنه تم تحديد مقومات نمو جديدة في قطاعات المناجم و الصناعات الصيدلانية و الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي و الفلاحة الصحراوية و الرقمنة.

وأكد في هذا الصدد ان “فرص الاستثمار كثيرة و متنوعة”، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال لاسيما من خلال تسهيل إجراءات استحداث مؤسسات والحصول على العقار و عصرنة الإدارة و مكافحة البيروقراطية.

وذكر عوام بالقرارات الثلاثة التي اتخذتها الحكومة خاصة مراجعة قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة و إبطال إجبارية الاستعانة بالتمويل المحلي للاستثمارات الأجنبية.

وتصدر مجلة أفريكا فيرتشافت باللغة الألمانية والانجليزية من طرف جمعية الأعمال الألمانية أفريكا فيراين التي تضم أكثر من 600 عضو معظمهم مؤسسات ألمانية إضافة إلى شركات أوروبية و أفريقية.