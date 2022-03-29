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رياضة

الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره

الشروق أونلاين
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الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره
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كيليان مبابي

لم يفصح الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن فريق واحد  سيشجّعه في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022 بين الجزائر والكاميرون.

وقال مبابي في ندوة صحفية:”الكاميرون والجزائر هما شطران مني. وسأشجّع كلا الفريقين”.

وتابع يقول:”أنا فرنسي الهوية، لكن أصولي جزائرية وكاميرونية. ولا أستطيع تجاهل هذا، بل أنا سعيد بذلك”.

وينحدر مبابي الذي يلعب بألوان الديكة من أصول جزائرية وكاميرونية. بحكم كون والدته من الجزائر، في حين يحمل والده جنسية الكاميرون.

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