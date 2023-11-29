الجزائر أنارت العالم بحقيقة ما يجري في غزة

المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين:

أكد المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالجزائر، أشرف أبو عامر، الأربعاء أن الدبلوماسية الجزائرية تمكنت من إنارة الرأي العام العالمي بحقيقة ما يجري في فلسطين وانتصرت له.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية أشاد أبو عامر، بموقف الجزائر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استقبال الجزائر لندوة حول فلسطين ومحاكمة الصهاينة مجرمي الحرب، يمثل وفاء لأرواح الشهداء ودعما لا مشروطا لنضال الإخوة الفلسطينيين في مواجهة الترسانة العسكرية الصهيونية ومواجهة الإعلام المنحاز للصهاينة وتعرية المؤامرات الدنيئة.

وثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالجزائر موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاه الشعب الفلسطيني قائلا “في ظل غياب المواقف الصريحة والشجاعة العربية، أمر الرئيس تبون بوقف كافة التظاهرات والفعاليات الاحتفالية والثقافية والرياضية وعلى رأسها الاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر وهو أهم تاريخ للجزائريين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني”، مضيفا “وفي ظل وصف جميع العالم بأن المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، يخرج الرئيس عبد المجيد تبون لينكر ذلك ويؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس إرهابيا والمقاومة الفلسطينية ليست إرهابية”.

وأكد ضيف الثانية أن الجزائر تثبت يوما بعد يوم أنها قائدة الفعل عندما تكون القضية تخص فلسطين وشعب فلسطين منذ اليوم الأول من العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية وأم القضايا عند الجزائريين.