الجزائر أنقذت الألعاب العربية.. ونحن بلد التحديات

الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية برباري:

أكد خير الدين برباري، الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، جاهزية بلاده لاحتضان دورة الألعاب العربية، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 10 جويلية الجاري.

وقال برباري، خلال ندوة صحفية: “الجزائر رصدت إمكانيات كبيرة، سواء من الناحية المادية أم البشرية، لإنجاح البطولة العربية التي تستعيد نشاطها بعد 12 سنة من التوقف”.

وأضاف: “الجزائر أنقذت الألعاب العربية، التي لم تُنظم منذ عام 2011، حيث طُرح هذا الموضوع على القمة العربية التي احتضنتها بلادنا في نوفمبر الماضي.. والتزمت السلطات الجزائرية باستعادة هذه الألعاب، التي تعتبر محطة جامعة لكل الشعوب العربية”. ودعا برباري الجماهير الجزائرية إلى حضور مختلف المنافسات، مشددا على أن بلاده “فازت برهان تنظيم بطولة كبيرة في ظرف 3 أشهر”. وواصل: “أن يتم تنظيم الألعاب العربية في ظرف 3 أشهر ليس بالأمر الهين.. وفي آخر زيارة لمسؤولي اتحاد لجان الألعاب العربية، تم الاعتراف بأن الدولة الوحيدة القادرة على تنظيم الألعاب في هذه المدة هي الجزائر.. إنها بلد التحديات”.