الجزائر أوفدت 150 إماما لإمامة التراويح بالخارج

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين 18 مارس، أن الجزائر أوفدت 150 إماما جزائريا لإمامة صلاة التراويح في الخارج.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، ذكر بلمهدي أثناء حلوله اليوم في منتدى جريدة ”المجاهد” أنه “جرى إيفاد 90 إماماً إلى مسجد باريس لإمامة صلاة التراويح و 60 إماما نحو بلدان أخرى”.

بلمهدي أشار كذلك إلى وجود “ردود ايجابية تتعلق بأداء الأئمة الجزائريين في الخارج”.

فيما يخص ملفات أخرى متعلقة بقطاعة، قال بلمهدي أن القانون الأساسي للأئمة “سيصدر قريباً”، كما ذكر بالقوانين التي صدرت لحماية الأئمة ومضاعفة العقوبة في حق المعتدين عليهم.

كما أشار كذلك بلمهدي أنّ “الإقبال اللافت على بيوت الله لأداء صلاة التراويح رافقته العديد من الإجراءات التي ضبطت من أجل ضمان حسن استقبال رواد المساجد”، لافتاً إلى أنّ “جميع هذه الهياكل مؤطرة بالشكل المطلوب، لاسيما ما تعلق بالخطاب الديني الذي يتوافق والمرجعية الدينية والهوية الوطنية”.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنّ البرنامج المسطر لتأطير مساجد الجمهورية خلال شهر رمضان “تضمّن محاور تتعلق بالتوجيه الديني والنشاط المسجدي والتعليم القرآني والخدمات والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام”.