-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: نشرية حول أمطار غزيرة عبر أكثر من 20 ولاية
رياضة

الجزائر وتونس أفضل الأفارقة ذهابا

علي بهلولي
  • 10626
  • 1
الجزائر وتونس أفضل الأفارقة ذهابا

جاء فوزا المنتخبَين الجزائري والتونسي مساء الجمعة، أفضل حصيلة في مقابلات الذهاب للدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، عن المنطقة الإفريقية.

ويُفسّر ذلك بِكون “محاربي الصّحراء” و”نسور قرطاج” افتكّوا انتصارَين خارج القواعد، أمام منافسَين قويَّين.

ولوحظ أيضا قلّة الأهداف في 5 مقابلات، حيث اهتزّت الشباك 5 مرّات فقط، بِمعدّل هدف في كلّ مواجهة. وقد يعني ذلك أن المدربين لجأوا إلى رسم خطط تكتيكية تتّسم بِالحذر، وعدم المجازفة الهجومية.

وتشكّلت نتائج لقاءات الذّهاب، بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا، على النّحو التالي:

الكاميرون 0الجزائر 1

مالي 0 – تونس 1

مصر 1 – السنيغال 0

الكونغو الديموقراطية 1 – المغرب 1

غانا 0 – نيجيريا 0

وتُجرى مقابلات العودة هذا الثلاثاء، بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا، وبِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

الجزائر – الكاميرون (ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، على الساعة الثامنة والنصف ليلا)

تونس – مالي (سا: 20.30)

السنيغال – مصر (سا: 18.00)

المغرب – الكونغو الديموقراطية (20.30)

نيجيريا – غانا (سا: 18.00)

مقالات ذات صلة
لقاء الجزائر- الكاميرون: مديرية الشرطة تعلن عن 4 قرارات تخص المناصرين

لقاء الجزائر- الكاميرون: مديرية الشرطة تعلن عن 4 قرارات تخص المناصرين

الخضر ضربوا سربا من الطيور بهدف سليماني

الخضر ضربوا سربا من الطيور بهدف سليماني

شباب بلوزداد بِالسّرعة الخامسة نحو الاحتفاظ بِاللّقب

شباب بلوزداد بِالسّرعة الخامسة نحو الاحتفاظ بِاللّقب

لِهذا السبب تأخّر قدوم وفد منتخب الكاميرون إلى الجزائر

لِهذا السبب تأخّر قدوم وفد منتخب الكاميرون إلى الجزائر

الاسترجاع مفتاح المباراة الثانية أمام الكاميرون

الاسترجاع مفتاح المباراة الثانية أمام الكاميرون

وأخيرا اعترف الكاميرونيون بِرداءة بساط ملعب “جابوما”!

وأخيرا اعترف الكاميرونيون بِرداءة بساط ملعب “جابوما”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • عبد العزيز

    لهذا سجلت مالي على نفسها

    15

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد