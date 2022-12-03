الجزائر – إيطاليا.. شراكات اقتصادية جديّة لآفاق استراتيجية

في ظل علاقات سياسية غير مسبوقة المستوى

ظهرت مؤشرات واضحة لجدية الشراكة الاقتصادية الجزائرية الإيطالية، التي بدأت تتجسد بخطوات فعلية على أرض الواقع في عدة مجالات، في ظل علاقات سياسية بين البلدين بلغت مستوى غير مسبوق من التقارب والقوة والكثافة.

في هذا السياق، جاء توقيع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتفاق جديد مع مجمع ستيلانتيس لصناعة السيارات المالك لعلامة فيات الإيطالية، وتوقيعه على دفتر الشروط الجديد وقبوله ببنوده، كرد على ما تردد في الأسابيع الأخيرة وخصوصا ما راج على المنصات الاجتماعية بأن مشروع مصنع السيارات الإيطالي في الجزائر يواجه صعوبات لتجسيده.

وخلال التوقيع كانت الإشارة واضحة أيضا من وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى أن هذا المشروع جاء كنتيجة منطقية لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا شهر ماي الماضي.

وفي قطاع المحروقات، يبرز عملاق الطاقة الإيطالي إيني الذي استثمر في سنة 2022 لوحدها 1.6 مليار دولار، حسب ما كشف عنه رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالتسي قبل أسبوعين، خلال تواجده رفقة كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة، في الحقل النفطي بئر ربعة شمال المتواجد شرق حاسي مسعود، الذي تديره سوناطراك بالشراكة مع إيني.

وحسب ديسكالتسي، فإن إيني استثمرت سابقا حتى في العشرية السوداء وتستثمر حاليا وستواصل الاستثمار في الجزائر، سواء في المحروقات التقليدية أو الطاقات المتجددة، على غرار المحطات الشمسية الكهروضوئية التي تقوم سوناطراك بإنجازها مع إيني لتزويد منشآتها بالطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الذي كان يستخدم لإنتاجها.

وللتأكيد على تعزيز الشراكة بين سوناطراك والعملاق الإيطالي، فقد استحوذت ايني على أصول “بريتيش بيتروليوم” البريطانية التي غادرت البلاد نهائيا، على غرار حقول عين صالح وتيغنتورين.

كما يتجه البلدان إلى عقد شراكات في مجال صناعة وتحويل الرخام، الخزف، السيراميك، خصوصا بعد الزيارات المتكررة لمسؤولين ورجال أعمال في القطاع إلى إيطاليا للمشاركة في معارض مختلفة أقيمت خلال العام الجاري، على غرار ريميني وفيرونا، من اجل دعم الشركات الجزائرية في مشاريع تطوير هذه الشعبة وتجهيز المصانع بخطوط إنتاج ايطالية مع ضمان التكوين ونقل التكنولوجيا، حسب تصريح سابق لمدير مكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “ICE” غابريالي باروني لـ”الشروق”.

وتتجه شركة “دوتز فاهر” الإيطالية لإعادة اطلاق مصنع تركيب وتجميع الجرارات الفلاحية بولاية تلمسان، حيث أفاد مسؤولها بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، نيكولا موتولا، لـ”الشروق” خلال معرض “ايما” بمدينة بولونيا للآلات والمعدات الفلاحية قبل اسبوعين، أن الشركة على أتم الاستعداد لإقامة وحدة لتجميع وتركيب جراراتها بالجزائر، التي تعتبر بمثابة سوق استراتيجية للشركة، بعد الإفراج عن دفتر الشروط الجديد.

كما بحث متعاملون جزائريون في مجال صناعة وتركيب الآلات والمعدات الفلاحية، فرص شراكات مع متعاملين ايطاليين بمعرض بولونيا، سيعلن عنها في الأسابيع القادمة، وفق تأكيد عدد منهم لـ”الشروق”، خصوصا ما تعلق بقطع الغيار الفلاحية.

ولمرافقة العلاقات الثنائية القوية المكثفة بين البلدين، عبر سفير روما بالجزائر، جيوفاني بولييزي قبل أيام عن أمله في رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية للناقل الوطني لبلاده “إيتا ايروايز”.

وتسير “إيتا ايروايز” حاليا 6 رحلات أسبوعيا من مطار روما فيوميتشينو إلى مطار العاصمة، ويجري العمل على رفعها وتوسيعها مستقبلا نحو مطاري قسنطينة ووهران.