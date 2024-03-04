الجزائر: استقرار المنطقة لن يتحقق قبل رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني

جدّد الدبلوماسي في بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويوك أحمد صحراوي يوم الإثنين، دعوة الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء هذا خلال جلسة رسمية للجمعية العامة، حول “الفيتو” الأمريكي ضد مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال صحراوي في كلمته خلال الجلسة:”ندعو المجموعة الدولية للتحرك سريعا، من دون أي تأخير. والبداية تكون بوقف إطلاق النار بغزة”.

وتابع المتحدث أن وقف إطلاق النار لا بدّ من أن يكون “تمهيدا للطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

مضيفا أن:” الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية، يكون من خلال تمكين الفلسطينيين من الحق في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

“وذلك لا يتأتَّى، إلا من خلال تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.

وعرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

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