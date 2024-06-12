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الجزائر الأشد حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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الجزائر الأشد حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت الجزائر، أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب موقع دولي مختص في درجات الحرارة.

وكشف موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له عن المدن 15 الأكثر حرا في العالم، لتتضمن القائمة 4 مدن جزائرية، جاءت في مقدمة القائمة منطقة رود النص بدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية تلتها مدينة حاسي مسعود بـ 48.6 درجة مئوية.

كما جاءت في القائمة مدنيتي إن صالح بدرجة حرارة بلغت 47.7 درجة مئوية وورقة بـ 47.3 درجة مئوية.

وحلت مدن من المملكة العربية السعودية وتونس والكويت وليبيا ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم.

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