الجزائر الأقرب للفوز بكأس أمم إفريقيا

نجم المنتخب النيجيري السابق إيمانويل أمونيكي

قال نجم المنتخب النيجيري السابق إيمانويل أمونيكي الفائز مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1994، إن المنتخب الجزائري هو المرشح الأقرب للفوز بالبطولة الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون اليوم.

وأشار أمونيكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم : “أتوقع أن تكون أفضل من النسخة السابقة التي أقيمت بمصر عام 2019، والتي كانت أول بطولة أمم إفريقية بمشاركة 24 منتخبا، وستكون هذه هي المرة الثانية”.

وأضاف: “لدينا وافدون جدد مثل غامبيا وجزر القمر، وهذا يدل على أن كرة القدم الإفريقية تتقدم.. كأس الأمم الإفريقية هي بطولة تتم مشاهدتها ومتابعتها في جميع أنحاء العالم.. على الرغم من الصعوبات التي تمثلها جائحة كورونا”.

وشدد عضو اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون: “يجب أن ترتقي هذه البطولة إلى المعايير الدولية.. ويجب أن تظهر إفريقيا أن منافساتها الرئيسية تخطو خطوات عملاقة. سوف نكتشف نجوم جدد. لدي شعور إيجابي للغاية. “وأوضح :”الجزائر هي حامل اللقب وهي الأقرب للفوز باللقب مجددا.. السنغال لديها فريق قوي للغاية، وكذلك البلد المضيف الكاميرون ومصر ونيجيريا والمغرب وتونس.. سيكون من الصعب للغاية التكهن بمن سيفوز باللقب لأن لدينا العديد من الفرق الرائعة هنا”. وتابع: “هناك تغييرات كبيرة في كرة القدم الإفريقية، لاعبون ذوو أبعاد عالمية ومواهب واعدة. في أوروبا ، يلعب لاعبو كرة القدم الأفارقة أدوار قيادية في أنديتهم ويتطورون في الأندية الكبرى في العالم. يجب أن ينعكس ذلك على هذه المسابقة”، وزاد: “كنا نود أن نرى لاعبين في منتخب بلادي نيجيريا مثل فيكتور أوسيمين الذي يقدم أداء جيدا للغاية في دوري صعب للغاية في إيطاليا.. لكن أهم شيء في الحياة هو الصحة، وندعو الله أن يستعيد صحته بسرعة كبيرة.. سيلعب في بطولات أخرى لبلاده وبالتأكيد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.

وأتم: “أوسيمين لاعب كرة قدم شاب، لكنه جزء من حاضر ومستقبل كرة القدم النيجيرية والإفريقية والعالمية. من المحزن عدم رؤيته في كأس الأمم الإفريقية، لكنه سيكون هناك قريبا. على الرغم من كل شيء، يتمتع اللاعبون المختارون بجودة عالية. نيجيريا ستدافع بشجاعة عن فرصها في هذه البطولة”.

كاس إفريقيا للأمم 2021 : المباريات النهائية الثلاث للمنتخب الجزائري

نشط المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ، ثلاث مباريات نهائية في 18 مشاركة في العرس الكبير للكرة الإفريقية، توج خلاله بلقبين في نسختي 1990 و 2019 مقابل هزيمة واحدة في 1980:

كأس إفريقيا للأمم-1980 (نيجيريا):22 مارس 1980 : نيجيريا – الجزائر 3-0

ملعب سوروليري (لاغوس)

الحكم: جبريسوس تسفاي (إثيوبيا)

الأهداف: اودقبامي (د 2 و 42)، لاوال (د 50) لنيجيريا

التشكيلتان:

نيجيريا: باست أدقبامي – دفيد آديلي – كريستيان شوكوو – توندي باميدال – آلويسيوس آتوةقبو- قودوين أوديي ( اديري د 59)- فليكس أوولابيي – أوكاي إيسيما – سيقون أودقبامي – موداشيرو لاوال – آدوكي آمياسيماكا.

المدرب: أوتو قلوريا (البرازيل)

الجزائر: سرباح – مرزقان – حر – خديس – كويسي – محيوز – فرقاني (قائد) – بلومي – عصاد – بن صاولة (ماجر د 66) – بن ميلودي (قمري د 60)

المدرب: محي الدين خالف ورايكوف.

كأس إفريقيا للأمم-1990 (الجزائر) 16 مارس 1990 : الجزائر – نيجيريا 1-0

ملعب 5 جويلية (الجزائر)

الهدف: الشريف وجاني (د 38)

الحكم: جان فيدال ديرمبا (الغابون)

التشكيلتان:

الجزائر: عصماني – آيت عبد الرحمن – بن حليمة – مغارية – سرار – شريف الوزاني (مفتاح د 85) – عماني – صايب ماجر (قائد) – الشريف وجاني (محمد راحم د 90)- مناد

المدرب: عبد الحميد كرمالي

نيجيريا: آلويسيوس آقو – أوشي أوكيشوكو – غيساك سيميتوجي – هربار آنيجكزوو – أندري أووي (آمينو عبدول د 13) – موزاس كباكور – تومسون أوليها – إيمانوال أوكزشا – آيودال أوقونلانا (دانيال أموكاشي د 69)، رشيد يكيني – فرايدي إيلاهور.

المدرب: كليمانسي وسترهوف (هولندا)

كأس إفريقيا للأمم-2019 (مصر): 17 يوليو 2019 : الجزائر – السنغال 1-0

الملعب الدولي بالقاهرة

التحكيم: آليوم نيان – منكواندي إيفاريست – الفيس نوبو (الكاميرون)

الهدف: بغداد بونجاح (د 2) للجزائر

التشكيلتان:

السنغال: قوميس – قاساما – كوياتي (قائد) – ساني – سابالي – ندياي ( دياتا د 58) – قاي – سار – سايفات (دياني د 75) – ماني – نيانغ (بالدي د 85).

المدرب: آليو سيسي

الجزائر: مبولحي – زفان – ماندي – بن العمري – بن سبعيني – قديورة – بن الناصر – فغةلي (تاهرات د 85) – محرز (قائد) – بونجاح (سليماني د 89) بليالي (براهيمي د 83).

المدرب: جمال بلماضي.