الجزائر الأولى إفريقيا وعربيا في تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات

احتلت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في تصنيف “التايمز” العالمي لتأثير الجامعات إصدار 2024.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أنه تم “تصنيف 2152 مؤسسة جامعية من 125 دولة منها 54 مؤسسة جامعية جزائرية, وهو ما يعد تطورا مقارنة بإصدار 2023 أين تم تصنيف 12 مؤسسة تعليم عالي جزائرية, مما سمح للجزائر باحتلال المرتبة الأولى على المستوى المغاربي, الإفريقي والعربي من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة”.

وأضاف البيان أنه من حيث الترتيب “احتلت جامعة أم البواقي المرتبة الأولى وطنيا 401-600 على المستوى العالمي, مما يبرز حرص القطاع على تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية والعمل على وضع الآليات المناسبة لترقية مرئية هذه المؤسسات الجامعية على المستوى الدولي”.

وللإشارة، فقد صدرت الأربعاء، نتائج تصنيف التايمز لتأثير الجامعات (Times Higher Education Impact Rankings) لسنة 2024، وهي جداول الأداء العالمية التي تقيم مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17للأمم المتحدة (SDG) إلى جانب تصنيف التأثير العام للجامعات باستخدام مؤشرات معايرة عبر أربعة مجالات واسعة هي: البحث والتواصل والإشراف والتدريس.