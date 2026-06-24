الجزائر الأولى إفريقيا وعربيا والعاشرة عالميا في عدد الجامعات المصنفة

حسب تصنيف "تايمز العالمي لتأثير الاستدامة".. بداري يكشف:

احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي، والعاشرة على المستوى العالمي، من حيث عدد المؤسسات الجامعية المدرجة بتصنيف “التايمز العالمي لتأثير الاستدامة” في نسخة 2026.

وحسب ما نشره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عبر صفحته، فهذه المراتب تضمنها تصنيف التايمز العالمي لتأثير الاستدامة (Times Higher Education Sustainability Impact Ratings) لنسخة عام 2026، حيث تم تصنيف ستٍّ وأربعين (46) مؤسسة جامعية جزائرية من بين 1603 مؤسسة جامعية، لتحوز بذلك الجزائر على المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، والعربي، والعاشرة على المستوى العالمي، من حيث عدد المؤسسات الجامعية المصنفة.

ويبرز من خلال التصنيف، تصدّر جامعة الوادي الترتيب الوطني، بحلولها في المرتبة الأولى، كما حققت إنجازاً دولياً متميزاً بتموقعها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، فيما برزت كل من جامعة المسيلة وجامعة أم البواقي في المرتبة (401-600) عالمياً، وجامعة خنشلة في المرتبة (601-800)، في حين تم تصنيف جامعة الأغواط في الفئة ما بين (801-1000) عالمياً.

وبالنسبة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سجلت الجامعات الجزائرية نتائج نوعية؛ حيث تبوأت جامعة الوادي المرتبة الرابعة والثلاثين (34) عالمياً في الهدف الأول المتعلق بـ”القضاء على الفقر”، في حين افتكت جامعة أم البواقي المرتبة الثامنة والثمانين (88) دولياً في الهدف الخامس عشر الخاص بـ”الحياة في البر”.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية حجم الجهود التي يبذلها القطاع لتعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف المحافل والتصنيفات الدولية، وتترجم السعي المستمر نحو تحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بمرئية الجامعة الجزائرية على الساحة العالمية، ويعد واحدا من سلسلة التصنيفات العالمية التي سجلت فيها الجامعات الجزائرية حضورها وبقوة خلال السنوات الأخيرة، ليعود اسم الجزائر للواجهة العلمية دوليا وعربيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات، المستحدث سنة 2019، هو عبارة عن جداول الأداء العالمية التي تقيّم مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) إلى جانب تصنيف التأثير العام، هناك 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة توضح تقدم الجامعات نحو تحقيقها، حيث يتم استخدام مؤشرات مُختارة بعناية لتقديم مقارنات شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة، هي: البحث والتواصل والإشراف والتدريس.