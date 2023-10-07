الجزائر الأولى عربيا في المجالات العلميّة وفي صدارة الباحثين العرب

وفق التقرير السنوي لمعامل التأثير "أرسيف" 2023:

تفوقت الجزائر على 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية في عدد المجلّات البحثية والعلميّة المنشورة باللغة العربية، وفق ما أفاد به معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية “ارسيف Arcif ” في تقريره السنوي الثامن لعام 2023.

وبذلك نالت الجزائر للسنة الثالثة المرتبة الأولى في إنتاج المجلّات العلمية المحكّمة، والتي نجحت في المعايير لدى معامل “ارسيف”، بـ445 مجلّة، تلتها مصر بـ283 مجلّة، والعراق ثالثا بـ155مجلة، وفيما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ63 مجلّة، وحلّ الأردن في المرتبة الخامسة بـ32 مجلّة.

هذا، وقد أُعلنت نتائج تقرير معامل التأثير “ارسيف”- وهو إحدى مبادرات قاعدة بيانات “معرفة”- في لقاء عُقد عبر تقنية “زووم”، شارك فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلّات علميّة، وصُناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرهم من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وفحصت الفرق العلمية لمعامل “ارسيف ARCIF” بيانات ما يقارب عن 5000 عنوان مجلة عربيّة، علميّة وبحثيّة، في مختلف التخصصات، وتصدر عما يقارب 1500 هيئة علميّة وبحثيّة موزعة في 19 دولة عربية و8 دول أجنبية، فضلا عن مراجعة بيانات ونتائج لـ271,680 مؤلف عربي، في 731,000 مقالة علميّة، وخلصت الفرق العلمية إلى أنّ 64,800 مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي.

ومن الجدير بالذكر أنّ معامل التأثير “ارسيف” يستخدم 32 معيارا في تقييم المجلات العلمية والبحثية العربية، وهي المعايير ذاتها المتبعة عالميا.

ومن جهة مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، تصدرت الجزائر طليعة القائمة، إذ حلّت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المؤلفين 15770 مؤلفا، أعقبتها العراق بـ14178مؤلّفا، ثم مصر بـ10330 مؤلّفا، والسعودية بـ6283 مؤلفا، وأخيرا الأردن بـ4204 مؤلفا، ولوحظ زيادة تجاوزت الثلث في أعداد المؤلفين المُستشهد بهم لدى هذه الدول مقارنة بتقرير العام الماضي.

قطاعيا، تصدرت الجزائر في مجال الآداب والعلوم الإنسانية (متداخلة التخصصات) الذي يضم 251 مجلة وذلك بـ”مجلة التمكين الاجتماعي”، جامعة عمار ثليجي الأغواط.

وتصدرت الجزائر في المرتبة الأولى والثانية والثالثة في مجال العلوم السياسية، والذي يضم 68 مجلة، وحصلت على المرتبة الأولى بمجلة “مدارات سياسية”، كما تصدرت في المرتبة الأولى والثالثة في مجال العلوم الرياضية والتربية البدنية، الذي يضم 38 مجلة، حيث حققت المرتبة الأولى بمجلة “التحدي”، جامعة العربي بن مهيدي.

ويُعتبـر معامـل “ارسيف”، الذي بُدء العمـل علـى تأسيسه في ديسـمبر 2013، ويصدر تقاريره سنويا، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وفـق معادلات معيارية صارمة تستند لمقاييس عالمية.