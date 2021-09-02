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رياضة

الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في أولمبياد ذوي الهمم العالية

علي بهلولي
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الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في أولمبياد ذوي الهمم العالية

باتت الرياضة الجزائرية، الخميس، تتصدّر اللائحة عربيا وإفريقيا، في أولمبياد ذوي الهمم العالية بِالعاصمة اليابانية طوكيو.

وانطلقت هذه التظاهرة الرياضية في الـ 24 من أوت الماضي، وتُختتم فعّالياتها الأحد المقبل.

وحازت الرياضة الجزائرية، الخميس، ثلاث ذهبيات. فارتفعت غلّتها إلى 10 ميداليات: 4 ذهبيات وفضّيتَين و4 برونزيات.

وتتموقع الجزائر في المركز الـ 24 عالميا، والأولى عربيا وإفريقيا، قبيل الجارة تونس التي تشغل الرّتبة الـ 28 عالميا بِرصيد 9 ميداليات: 3 ذهبيات و4 فضّيات وبرونزيتَين.

وتتسيّد الصين اللائحة عالميا بِمجموع 167 ميدالية: 77ذ و46ف و44ب. وتتموقع الرياضة البريطانية في المركز الثاني بِرصيد 96 ميدالية: 34ذ و27ف و35ب. وتشغل روسيا الرّتبة الثالثة بِمجموع 97 ميدالية: 32ذ و23ف و42ب.

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التعليقات
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  • حسين بوكحيلي

    يبقى الابداع العربي ياتي من الجزائر او تونس غير ان الظروف هي التي غيرت الواقع. أه وآه

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