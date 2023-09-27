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الجزائر
23  مؤسسة جامعية وطنية ضمن القائمة

الجزائر الأولى مغاربيا في تصنيف “التايمز” للجامعات

خ. م
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الجزائر الأولى مغاربيا في تصنيف “التايمز” للجامعات

احتلت الجزائر المركز الأول مغاربيا والثاني إفريقيا في تصنيف التايمز لأحسن الجامعات عبر العالم، حيث تضمن قائمة بـ23 مؤسسة تعليم عالي جزائرية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن صدور نتائج تصنيف التايمز للجامعات “Times Higher Education” إصدار 2024، حيث تم تصنيف ثلاث وعشرين مؤسسة جامعية جزائرية لأول مرة، وهو ما يعد تطورا ملحوظا مقارنة بإصدار 2023 أين تم تصنيف ثلاث عشرة (13) مؤسسة تعليم عالي جزائرية.

وحسب نفس المصدر، حلت الجزائر في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والثانية على المستوى الإفريقي حسب عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة، فيما جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس احتلت المرتبة الأولى وطنيا، و1000-1200 عالميا.

ويستند التصنيف إلى 13 مؤشراً لقياس أداء المؤسسات التعليمية في 4 مجالات: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

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