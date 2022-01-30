الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر الأمن الغذائي

صنف مؤسسة “اكونوميست امباكت” للأبحاث الجزائر، في المرتبة الأولى مغاربيا والرابعة والخمسين عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وحمل تقرير المؤسسة الأخير دراسة حول مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث جاءت ايرلندا في المرتبة الأولى وعربيا جاءت قطر في الأولى المرتبة الرابعة والعشرون عالميا وتلتها الكويت في المرتبة الـ 30 عالميا.

ومغاربيا جاءت الجزائر في المرتبة الأولى تلتها تونس التي جاءت في المرتبة 55 عالميا والمغرب 57 عالميا.

وأحرزت الجزائر 77.9 نقطة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، وجودة الطعام وسلامته، وما فوق 62 نقطة لركائز التوافر والمرونة.

وصنفت الجزائر في نفس فئة غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا والبرازيل واستراليا وغيرها.

ويعتمد تقرير”ايكونوميست امباكت” على أربعة ركائز هي القدرة على تحمل التكاليف، التوفر، الجودة والسلامة والموارد الطبيعية والمرونة.