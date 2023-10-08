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اقتصاد
موقع “ستارتاب رانكينغ” المختص:

الجزائر الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة

الشروق أونلاين
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الجزائر الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة
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كشف موقع “ستارتاب رانكينغ” المختص في تصنيفات الشركات الناشئة والنظم البيئية للشركات الناشئة في العالم، أن الجزائر حلت في المرتبة الثانية إفريقيا في أحدث تصنيف له. 

وجاءت الجزائر – حسب المصدر نفسه – “في المرتبة الثانية إفريقيا بعد نيجيريا، فيما تصدرت نيجيريا التصنيف. بينما عادت المرتبة الثالثة إفريقيا إلى مصر وجنوب إفريقيا رابعاً”.

“وصُنفت الولايات المُتحدة الأمريكية الأولى عالميا، متبوعة بكل من: الهند، بريطانيا، كندا، أستراليا، أندونيسيا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل وسنغافورة. باعتبارها في العشر مراتب الأولى عالميا”.

ويحصي “تصنيف “ستارتاب رانكينغ” الشركات الناشئة على المستوى العالمي، وحسب كل نظام بيئي”. حيث يستند “على نشاطاتها ومجال اختصاصها المعطيات المُتعلقة بالخدمات التي تُقدمها”.

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