الجزائر الثانية إفريقيا والثالثة عربيا في تعداد مشتركي الإنترنت الثابت

استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس، إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالإنترنت.

وقد أبرز العرض، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الإنترنت في الجزائر.

حيث ارتفعت سعة الشبكة الدولية للاتصالات بالجزائر من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020، إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية العام الماضي.

وقد سمح هذا “بزيادة سعة التدفق الأدنى للإنترنت بخمسة أضعاف، من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية. من دون أيّ أثر على التسعيرة”.

وتحتلّ الجزائر المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا، من حيث عدد المشتركين في الإنترنت الثابت، بأزيد من 5.12 مليون مشترك، بينهم 776 ألف متّصل عبر الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH).

كما انتقل عدد المشتركين في الإنترنت عبر الهاتف النقال من 37 مليون سنة 2020، إلى 45 مليون مشترك مع نهاية 2022. فيما وصلت تغطية شبكة الجيل الرابع (4G) إلى نسبة 82 بالمئة من عدد السكان.

بيان اجتماع الحكومة: