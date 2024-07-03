الجزائر الثانية عربيا في انتاج هذه المادة

كشفت إحصائيات خاصة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تسجيل الجزائر لمراكز حسنة في انتاج مادة الكروم، مقارنة بالسنوات الماضية، واحتلالها للمركز الثاني عربيا بعد جمهورية مصر العربية.

وحسب ذات المصدر، فقد سجّلت الجزائر خلال سنة 2022، انتاج 627 ألف طن، عقب الاستثمارات الكبيرة المنتجهة من قبل الفلاحين في هذا المجال، والدعم المقدمة من قبل الحكومة لتطوير زراعة العنب في البلاد.

وجاء تصنيف الجزائر مباشرة بعد مصر التي تمكنت من انتاج أكثر من 1.5 مليون طن، ما جعلها ضمن قائمة أكبر 10 دول انتاجا للعنب في العالم، حيث احتلت الصين المركز الاول بانتاج 13.5 مليون طن سنويا أي ما يعادل 48 % من الإنتاج العالمي والهند بـ 2.95 مليون طن وتركيا بـ 1.9 مليون طن.