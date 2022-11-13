“الجزائر الرقمية”.. توجه استراتيجي لكل مؤسسات الدولة

حذّر من مساوئ التكنولوجيا و"التواصل الاجتماعي".. شرحبيل:

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن الدولة، بكل مؤسساتها، تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء الجزائر الرقمية.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات صالون الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في طبعته الثالثة، أوضح شرحبيل أن الرقمنة “أضحت واحدة من أهم عوامل التطور والتقدم في أي دولة في العالم”، لذا، يضيف الوزير، “فالدولة، بكل مؤسساتها، تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء الجزائر الرقمية ولا تدخر أي جهد من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا تجسيد الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أهدافها في الحد من الفجوة الرقمية، وكذا تحفيز وترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية”.

وفي هذا الصدد، أبرز شرحبيل أن دائرته الوزارية “تولي أهمية بالغة واهتماما خاصا”، ضمن مخطط عملها، لمسألة “تعزيز جودة الحياة الرقمية في أوساط مجتمع جزائري رقمي آمن وإيجابي”.

من جهة أخرى، يضيف شرحبيل، “تنطوي تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مساوئ ومخاطر جمة سواء للمؤسسات أو للمواطنين، بالأخص شبكات التواصل الاجتماعي، مما يتعين علينا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطوير تطبيقات وبرامج وأجهزة تكنولوجية سليمة تتصدى بالفعل للأخطار وتصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية لترقية الرقمنة في الجزائر”.

وبخصوص صالون الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رحب الوزير باستعمال لأول مرة في الجزائر ومنطقة المغرب العربي، خلال هذه التظاهرة، نظاما جديدا يتيح للعارضين والمشاركين تبادل خبراتهم ومعارفهم من خلال منصات افتراضية وثلاثية الأبعاد.

جدير بالذكر أن المركز الدولي للمؤتمرات، “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة يحتضن بين 13 و15 نوفمبر الجاري فعاليات الصالون الثالث للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمشاركة 70 عارضا وفاعلا دوليا في مجال التحول الرقمي.