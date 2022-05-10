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رياضة

الجزائر السابعة إفريقيا في تصدير لاعبي كرة القدم

الشروق الرياضي
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الجزائر السابعة إفريقيا في تصدير لاعبي كرة القدم
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تعبيرية

 تحتل الجزائر المرتبة الـ56 عالميا والسابعة إفريقيا، في لائحة البلدان الأكثر تصديرا للاعبي كرة القدم، حسب دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتصدّرت البرازيل دول العالم في القائمة، بـ 1219 لاعبا غادروا البطولة المحلية إلى دوريات عالمية في السنوات الـ5 الماضية، تتبعها فرنسا ثم الأرجنتين وإنجلترا وألمانيا.

أمّا بالنسبة للجزائر، فقد رصدت الدراسة خروج 55 لاعبا مند العام 2017. لتكون بذلك البلد الإفريقي السابع ضمن التصنيف.

واحتلّت نيجيريا صدارة الدول الإفريقية المصدّرة للّاعبين. متبوعة بكل من غانا، كوت ديفوار، السنغال، الكاميرون، ومالي.

والمركز الدولي للدراسات الرياضية هو منظمة بحثية مستقلة، تتخذ من نيوشاتيل في سويسرا مقرا لها.

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