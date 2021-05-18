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اقتصاد

الجزائر السابعة عربيا في تحويلات المغتربين المالية

الشروق أونلاين
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الجزائر السابعة عربيا في تحويلات المغتربين المالية

احتلت الجزائر المرتبة السابعة عربيا في معدل تحويل المغتربين للعمة الصعبة نحو الداخل والتي قدرت بـ 1.7 مليار دولار في 2020.

وحلت الجزائر،حسب مجلة فوربس في قائمة الترتيب مسبوقة بستة دول عربية تفوقت عليهم دولة مصر التي احتلت المرتبة الأولى وبلغت تحويلات أبنائها المهاجرين 29.6 مليار دولار في 2020.

وكشفت المجلة بناء على بيانات نوماد التابعة للبنك الدولي أن تحويلات الجزائريين بالخارج التي بلغت  1.7 مليار دولار تراجعت بنحو 5.8% في 2020، مقابل 1.8 مليار دولار في 2019، وهي تمثل 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت المجلة أن التحويلات المالية للجزائريين تقلصت على مدار السنوات الماضية، بعد أن بلغت نحو ملياري دولار في 2016.

 وكشفت المجلة أن التحويلات المالية للعاملين في الخارج إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بنسبة 2.3% لتبلغ نحو 56 مليار دولار في 2020، واستحوذت مصر وحدها على أكثر من نصف التحويلات، وذلك بحسب بيانات لـ “نوماد” التابعة للبنك الدولي.

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التعليقات
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  • أستاذ هرب من مدرسة منكوبة

    الجزائر ومصر لهما نفس عدد المغتربين حوالي 9.5 مليون حسب الأرقام الرسمية لكن المصريين يحولون نحو بلدهم 29.6 مليار دولار ( أكبر من عائدات المحروقات السنوية للجزائر ) في حين لا يحول الجزائريين سوى 1.7 مليار دولا ر وأكثر من ذلك فتحويلات ال 10 ملايين جزائري أقل من تحويلات المغتربين التوانسة وعددهم لا يتجاوز 1.4 مليون مغترب منهم 800 الف في فرنسا مقابل 6 ملايين جزائري . كارثة سببها التسيير الكارثي لأمور البلاد وكارثة الكوارث أن الأمور تسوء من يوم لاخر ومن عام لاخر ولا وجود لأي مؤشر ايجابي بل كل المؤشرات لونها أحمر .

    1
  • أستاذ هرب م م م

    الجزائر ومصر لهما نفس عدد المغتربين حوالي 9.5 مليون حسب الأرقام الرسمية لكن المصريين يحولون نحو بلدهم 29.6 مليار دولار ( أكبر من عائدات المحروقات السنوية للجزائر ) في حين لا يحول الجزائريين سوى 1.7 مليار دولا ر وأكثر من ذلك فتحويلات ال 10 ملايين جزائري أقل من تحويلات المغتربين التوانسة وعددهم لا يتجاوز 1.4 مليون مغترب منهم 800 الف في فرنسا مقابل 6 ملايين جزائري . كارثة سببها التسيير الكارثي لأمور البلاد وكارثة الكوارث أن الأمور تسوء من يوم لاخر ومن عام لاخر ولا وجود لأي مؤشر ايجابي بل كل المؤشرات لونها أحمر .

    1
  • Adam

    من خلال الأرقام يظهر أن الدول الأولى لها جاليات عمالية أي ليست مقيمة فقط عمال ارسل التحويلات لعائلاتها عكس مثلا الدول الأخرى مثلا الجزائر لها أكثر من 5 في الخارج لكن ليس عمال بل مقيمين مع أسرهم لهذا لا توجد تحويلات كبرى نحو الجزائر. والدول الأولى لها اقتصاد حاليا ضعيف ونقص في النمو.

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