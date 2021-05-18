الجزائر السابعة عربيا في تحويلات المغتربين المالية

احتلت الجزائر المرتبة السابعة عربيا في معدل تحويل المغتربين للعمة الصعبة نحو الداخل والتي قدرت بـ 1.7 مليار دولار في 2020.

وحلت الجزائر،حسب مجلة فوربس في قائمة الترتيب مسبوقة بستة دول عربية تفوقت عليهم دولة مصر التي احتلت المرتبة الأولى وبلغت تحويلات أبنائها المهاجرين 29.6 مليار دولار في 2020.

وكشفت المجلة بناء على بيانات نوماد التابعة للبنك الدولي أن تحويلات الجزائريين بالخارج التي بلغت 1.7 مليار دولار تراجعت بنحو 5.8% في 2020، مقابل 1.8 مليار دولار في 2019، وهي تمثل 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت المجلة أن التحويلات المالية للجزائريين تقلصت على مدار السنوات الماضية، بعد أن بلغت نحو ملياري دولار في 2016.

وكشفت المجلة أن التحويلات المالية للعاملين في الخارج إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بنسبة 2.3% لتبلغ نحو 56 مليار دولار في 2020، واستحوذت مصر وحدها على أكثر من نصف التحويلات، وذلك بحسب بيانات لـ “نوماد” التابعة للبنك الدولي.