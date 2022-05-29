الجزائر العاصمة: الشرطة توقف بائع سيارات مزيف

أوقفت مصالح الشرطة بالجزائر العاصمة، شخصا انتحل صفة بائع سيارات، للإحتيال على المواطنين، حيث جمع ما يُقارب النصف مليار سنتيم.

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني: أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، مشتبها فيه محل عدّة شكاوي في قضايا نصب واحتيال.

وأضاف: قضية الحال جاءت بعد تسجيل الأمن الحضري لشكاوي خاصة بقضايا نصب واحتيال راح ضحيّتها ثلاث مواطنين، بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت المصلحة تحرّياتها حول القضية، حيث تم الوصول إلى أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وأخرى إدارية، السرقة المقترفة بظرف التعدّد.

وأوضح: وفي هاته القضية كان يعمل هذا الأخير على اختيار ضحاياه من متوسّطي السن ويعرض عليهم سيارات للبيع تكون مركونة لمدة طويلة بحيث يوهم زبائه بأن أصحابها مقيمين خارج التراب الوطني، وحين إتمام صفقة البيع، يتحجّج بعدم وجود والده باعتباره صاحب السيارة، وبهذا نصب على ضحاياه في مبالغ مالية قاربت النصف مليار سنتيم، كما كان أيضا يَعِدُ ضحاياه بمساعدتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج.

وأكد البيان إنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.