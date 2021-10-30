الجزائر العاصمة: توزيع أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ  

أشرف والي ولاية الجزائر العاصمة, يوسف شرفة، السبت، على عملية توزيع أزيد من 11 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر مختلف بلديات الولاية.

و قام والي العاصمة رفقة الأمين العام لوزارة السكن, الحبيب زهان, بمناسبة حفل تسليم مفاتيح السكن بمختلف الصيغ, والمنظم في إطار إحياء الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 54, بتوزيع 11 ألف و740 وحدة سكنية من مختلف الصيغ (العمومي الإيجاري, ترقوي عمومي, البيع بالإيجار).

كما حضر هذا الحفل الذي حمل شعار “أمجاد على خطى الأجداد”, الولاة المنتدبون لولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من رؤساء البلديات.

وشملت العملية توزيع 830 سكن في صيغة العمومي الإيجاري و 10.329 سكن في صيغة البيع بالإيجار إضافة إلى 581 سكن في صيغة الترقوي العمومي.

وأكد والي العاصمة أن هذه العملية التي “تتم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تدخل في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن على مستوى ولاية الجزائر والتي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين”.

و أضاف الوالي, في ذات الإطار, بأن “الانجازات المحققة في قطاع السكن تشجع على مضاعفة الجهد و المتابعة و تفعيل الورشات للنزول عند رغبة كل طالب للسكن”.