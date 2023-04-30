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الجزائر العاصمة: توقيف محتال يرش أصحاب المحلات بمادة سائلة

الشروق أونلاين
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الجزائر العاصمة: توقيف محتال يرش أصحاب المحلات بمادة سائلة

أوقفت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة مشتبها فيه كان يستهدف أصحاب المحلات التجارية بطرق احتيالية، ويرش ضحاياه بمادة سائلة.

وأفاد بيان للشرطة أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تنهي المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني SCLCO، إلى علم المواطنين أن مصالحها ممثلة في الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة، قد تمكنت من توقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “س.ا.ل”، مشتبه فيه في قضايا نصب، كان يستهدف أصحاب المحلات التجارية بطرق احتيالية، بعد رش ضحاياه بمادة سائلة.

ووجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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