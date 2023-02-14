الجزائر العاصمة: سائق دراجة يدهس شرطيا حاول توقيفه

أوقف عناصر الأمن الوطني بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي خلال محاولة توقيفه خلال سيره على سكة الترامواي مما تسبب في إصابته برضوض بأجزاء مختلفة من جسمه.

وأوضح بيان لمديرية الأمن بالعاصمة أنه “في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف, لاسيما على مستوى سكك التراموي, تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة التراموي بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي مما أدى الى إصابته بعدة رضوض على مستوى الرجلين واليدين والحوض”.

ويتعلق الأمر -حسب البيان- بشاب يبلغ من العمر 21 سنة, حيث تم بعد إخضاعه لعملية تفتيش العثور على “سلاح أبيض محظور من الصنف السادس وسكين من الحجم الصغير” بحوزته.

وأضاف: بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية “السير فوق سكة الترامواي مع رفض الامتثال مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه”.