-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الجزائر العاصمة: سائق دراجة يدهس شرطيا حاول توقيفه

الشروق أونلاين
  • 436
  • 0
الجزائر العاصمة: سائق دراجة يدهس شرطيا حاول توقيفه
أرشيف

أوقف عناصر الأمن الوطني بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي خلال محاولة توقيفه خلال سيره على سكة الترامواي مما تسبب في إصابته برضوض بأجزاء مختلفة من جسمه. 

وأوضح بيان لمديرية الأمن بالعاصمة أنه “في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف, لاسيما على مستوى سكك التراموي, تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة التراموي بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي مما أدى الى إصابته بعدة رضوض على مستوى الرجلين واليدين والحوض”.

ويتعلق الأمر -حسب البيان- بشاب يبلغ من العمر 21 سنة, حيث تم بعد إخضاعه لعملية تفتيش العثور على “سلاح أبيض محظور من الصنف السادس وسكين من الحجم الصغير” بحوزته.

وأضاف: بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية “السير فوق سكة الترامواي مع رفض الامتثال مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه”.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس

بالفيديو.. الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس

“مُحاط بالحمقى”.. كتاب لبناء علاقات أكثر استقرارًا واستمرارية

“مُحاط بالحمقى”.. كتاب لبناء علاقات أكثر استقرارًا واستمرارية

أسراب جراد تغزو السعودية.. ما حقيقة الصور المتداولة؟

أسراب جراد تغزو السعودية.. ما حقيقة الصور المتداولة؟

البلدان الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء

البلدان الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء

هذا هو عدد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل بالجزائر عام 2023

هذا هو عدد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل بالجزائر عام 2023

ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)

ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد