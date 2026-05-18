الجزائر العاصمة ضمن أفضل 50 مدينة عالميا في سرعة أنترنت الهاتف النقال

حققت الجزائر العاصمة قفزة نوعية في تصنيف سرعة أنترنت الهاتف النقال، بعدما التحقت لأول مرة بنادي أفضل 50 مدينة عالميا، وفق أحدث تقرير شهري صادر عن منصة Ookla المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت.

وبحسب البيانات المحدثة للمؤشر العالمي للمدن، سجلت شبكة الهاتف النقال بالجزائر العاصمة معدل سرعة تحميل بلغ 163.31 ميغابت في الثانية، مقابل سرعة رفع قدرت بـ24.30 ميغابت في الثانية، مع زمن استجابة منخفض بلغ 18 ميلي ثانية، وهو ما اعتبره البيان مؤشرا يعكس الكفاءة العالية واستقرار الشبكة.

وأفاد بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الأحد، بأن العاصمة الجزائرية احتلت المرتبة الـ 48 عالميا، بعد أن كانت في المركز 116 خلال شهر سبتمبر الماضي، محققة تقدما بـ 68 مركزا في ظرف أشهر قليلة، منها 11 مركزا تم كسبها في آخر تحديث للتصنيف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحسن لم يقتصر على خدمات الإنترنت عبر الهاتف النقال فقط، بل شمل أيضا شبكة الإنترنت الثابت، حيث تقدمت الجزائر العاصمة بـ 11 مركزا إضافيا، محققة معدل تحميل بلغ 92.44 ميغابت في الثانية، وسرعة رفع وصلت إلى 42.21 ميغابت في الثانية.

وأرجعت الوزارة هذا التطور إلى التوسع المتواصل لشبكات الألياف البصرية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة خدمات الإنترنت بالجزائر.