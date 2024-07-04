الجزائر العاصمة.. غلق جزئي لبعض الطرقات في هذا التوقيت

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق جزئي وظرفي لحركة المرور على بعض الطرقات في أوقات متقطعة عشية الخميس.

وقالت الولاية في بيان لها أنه بدء من الساعة السادسة مساءً إلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلًا، سيتم غلق جزئي لبعض الطرقات قصد تنظيم سباق الركض الحضري للجزائر العاصمة “ALGIERS URBAN TRAIL”، على مستوى بعض المحاور التالية:

1- من شارع العقيد ميرة إلى غاية مسمكة الجزائر.

2- من ساحة الشهداء إلى غاية ساحة البريد المركزي،

3- من شارع الدكتور سعدان، إلى غاية شارع محمد الخامس،

وسيتم الفتح التدريجي لمحاور الطرقات المذكورة آنفا، بعد مرور آخر المتسابقين، واعتذرت مصالح الولاية عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإجراء المؤقت.