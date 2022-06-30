الجزائر العاصمة: غلق محطة الخروبة وشارع التحرير إلى غاية الأربعاء

أعلنت مديرية النقل بولاية الجزائر يوم الخميس، عن غلق محطة خروبة لسيارات الأجرة، إبتداء من يوم الخميس 30 جوان 2022 عند الساعة 00:00، وإلى غاية يوم الأربعاء 06 جويلية 2022 عند الساعة 05:00 صباحا.

وسيتم تحويل سائقي الأجرة في المحطة طيلة الفترة المذكورة، إلى محطة النقل الحضري بالسمار، بالقرب من جسر طريق براقي، حسب المديرية.

العاصمة: غلق وتحويل حركة المرور عبر عدّة طرقات ابتداء من الجمعة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور. بعد إصدار قرار بغلق عدّة طرقات في الفترة ما بين 1 و6 جويلية، من قبل ولاية الجزائر.

وأصدر والي الجزائر قرارا بغلق وتحويل حركة المرور، على مستوى عدد من الطرقات. وهذا بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وتمتدّ هذه الإجراءات من يوم 1 جويلية عند الساعة 00:00، إلى يوم 6 جويلية عند الساعة 00:00.

بناء على ذلك، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات باتخاذ التدابير التالية طيلة الفترة المذكورة: