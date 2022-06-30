الجزائر العاصمة: غلق وتحويل حركة المرور عبر عدّة طرقات ابتداء من الجمعة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور. بعد إصدار قرار بغلق عدّة طرقات في الفترة ما بين 1 و6 جويلية، من قبل ولاية الجزائر.

وأصدر والي الجزائر قرارا بغلق وتحويل حركة المرور، على مستوى عدد من الطرقات. وهذا بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وتمتدّ هذه الإجراءات من يوم 1 جويلية عند الساعة 00:00، إلى يوم 6 جويلية عند الساعة 00:00.

بناء على ذلك، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات باتخاذ التدابير التالية طيلة الفترة المذكورة: