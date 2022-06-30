الجزائر العاصمة: غلق وتحويل حركة المرور عبر عدّة طرقات ابتداء من الجمعة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور. بعد إصدار قرار بغلق عدّة طرقات في الفترة ما بين 1 و6 جويلية، من قبل ولاية الجزائر.
وأصدر والي الجزائر قرارا بغلق وتحويل حركة المرور، على مستوى عدد من الطرقات. وهذا بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وتمتدّ هذه الإجراءات من يوم 1 جويلية عند الساعة 00:00، إلى يوم 6 جويلية عند الساعة 00:00.
بناء على ذلك، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات باتخاذ التدابير التالية طيلة الفترة المذكورة:
- 1- غلق الطريق الاجتنابي الشمالي (الطريق الوطني رقم 11) في الاتجاهين. على مستوى نقطة التقاء الطريقين الإجتنابيين الجنوبي و الشمالي (جسر كوسيدار- الدار البيضاء)، إلى غاية محطة تحلية مياه البحر (الحامة/ بلوزداد)، على مسافة 16 كلم، وكذا بكل المنافذ المؤدية له.
- 2- تحويل مسار الوافدين باتجاه الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء – بن عكنون.
- 3- تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة، نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش. ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي، ومن ثم إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي.
- 4- تحويل مسار المتوجِّهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة، عبر نهج جيش التحرير الوطني، نحو محوّل عيسات إيدير المؤدي إلى ساحة أول ماي.
- 5- تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون – الدار البيضاء، نحو المحوّل المؤدي إلى حسين داي وباش جراح باتجاه نفق وادي أوشايح.